Болонья официально объявила о трансфере Федерико Бернардески. 31-летний атакующий полузащитник перешел в клуб на постоянной основе после расторжения контракта с Торонто. В Болонье Бернардески получил культовый 10 номер.

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Карьеру он начинал в Атлетико Каррара, а затем – в Понцано и Фиорентине. В Серии А лучший сезон провел в 2016/17, когда забил 11 голов за "фиалок", что привлекло внимание Ювентуса. За "старую синьору" отыграл пять сезонов, после чего в 2022-м перебрался в Торонто. Всего во всех турнирах за канадскую команду он провел 99 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 22 результативные передачи.

В его активе – три титула Серии А, Кубок Италии, Суперкубок и золото Евро-2020, где Италия одолела Англию в финале по пенальти.

The countdown is over! Bernardeschi joins Bologna ‍️‍#WeAreOne pic.twitter.com/pavTbUWmer — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 19, 2025

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