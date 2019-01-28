Болонья уволила Филиппо Индзаги с должности главного тренера – его преемник работал с 6-ю клубами Серии А

Филиппо Индзаги уволен с поста главного тренера Болоньи. Новым наставником "красно-синих" стал Синиша Михайлович.

Руководство Болоньио отправило в отставку итальянского специалиста из-за неудовлетворительных результатов и сразу назначило на его место опытного серба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Филиппо Индзаги возглавил "красно-синих" прошлым летом после того, как реанимировал свою тренерскую карьеру в Венеции. Однако, нынешний сезон для Болоньи складывается неудачно – команда из Эмилии-Романьи набрала лишь 14 очков и идет в зоне вылета после 21-го тура. В воскресенье Болонья без шансов проиграла домашний матч одному из конкурентов в борьбе за выживание – Фрозиноне (0:4).

В то же время Синиша Михайлович начал самостоятельную тренерскую карьеру именно в Болонье, с которой работал в сезоне 2008/09. Также он тренировал Катанию, Фиорентина, сборную Сербии, Сампдорию, Милан, Торино и Спортинг. С лиссабонцами 49-летний проработал всего 9 дней прошлым летом.