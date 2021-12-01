Чемпионат Италии 2021/22, 15-й тур

Болонья – Рома – 1:0

Голы: Сванберг, 35

Сассуоло – Наполи – 2:2

Голы: Скамакка, 72, Феррари, 89 – Руис, 51, Мертенс, 60

Рома приехала в гости к Болонье в надежде одержать победу и приблизиться к четвёртой позиции (там засела Аталанта) на расстояние трёх очков. Впрочем, хозяева не собирались помогать "волкам" в этой задаче. Более того – на 35-й минуте они открыли счет вследствие шикарного дальнего удара Сванберга в правый нижний угол. 1:0!

До перерыва римляне ничего интересного так и не создали, да и во втором тайме моментов не возникало очень долго. Один из лучших гости упустили на 73-й минуте, когда Мхитарян выстрелил с линии штрафной – Скорупски парировал, а добивание Генриха прошло над перекладиной. На 77-й Абрахам со стандарта пробил мимо левой штанги, а на 87-й он же нанёс удар метров с 20-ти из-под Меделя. Скорупски выручил.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Болоньи! Рома с 25 очками в активе осталась пятой (у Аталанты на 6 баллов больше), а Болонья, набрав 24 пункта, поднялась на восьмую строчку.

Наполи в выездной встрече против Сассуоло нужно было удержать лидерство и отрыв от Милана. Никто не сомневался, что "россонери" разобьют Дженоа, так что партенопейцы должны были хотя бы не проигрывать – хотя все мысли, конечно же, были направлены на победу. Впрочем, в первом тайме подопечные Спалетти имели всего два острых момента. Так, на 8-й минуте Зелиньски стрелял с близкого расстояния после скидки от Ди Лоренцо (выше ворот), а на 27-й Инсинье влетел на левый край штрафной и пробил в дальний угол с носка – Консильи спас "нероверди"!

На старте первого тайма у Наполи был гол, но его отменили из-за фола. Через пять минут после начала второго гости забили снова – и на этот раз всё было чисто. Мертенс накрыл Феррари, мяч отскочил на Зелиньски, а тот выкатил передачу на Руиса – Фабиан же метров с 16-ти выстрелил в левый нижний угол. 0:1! На 60-й же минуте Зелиньски записал на себя второй ассист, исполнив точный кросс с правого фланга на линию вратарской под замыкание Мертенсу. 0:2!

Казалось, это победа. Лучано Спалетти на 66-й минуте заменил обоих авторов голов (Руис получил повреждение), однако уже на 72-й Сассуоло вернулся в игру в результате подачи Кирякопулоса на Скамакку – Джанлука вторым касанием пробил под перекладину. 1:2! На 89-й же хозяева сравняли счёт благодаря навесу со стандарта, который замкнул Феррари. 2:2! В компенсированное время Дефрель забил и третий гол в ворота Наполи, но он был отменён из-за офсайда. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.

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