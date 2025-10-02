В рамках 2-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2025/26, основной этап, 2-й тур

Болонья – Фрайбург – 1:1

Голы: Орсолини, 29 – Адаму, 57 (пен)

Бранн – Утрехт – 1:0

Голы: Магнуссон, 41

Виктория Пльзень – Мальме – 3:0

Голы: Выдра, 43, Дуросинми, 44, Спачил, 53

Удаление: Доски, 58 – Йонсен, 39

Панатинаикос – Гоу Эхед Иглз – 1:2

Голы: Свидерски, 56 – Смит, 75, 82

Болонья расписала домашнюю ничью с Фрайбургом. Итальянцам было очень тяжело – немцы провели больше ударов (12:9), имели вдвое выше показатель ожидаемых голов и провели 35 касаний в штрафной (против 9-ти). Впрочем, до 57-й минуты именно они горели в счете в результате точного выстрела Орсолини. Отыграться удалось только с пенальти, который реализовал Адаму. На этом команды и разошлись. 1:1!

Бранн в родных стенах победил Утрехт. Единственный гол во встрече провел Магнуссон. Триумф оказался абсолютно заслуженным – норвежцы переиграли представителя Эредивизи почти по всем показателям.

Виктория Пльзень устроила разгром Мальме. Матч стал бенефисом Матея Видры. Капитан сам открыл счет на 34-й минуте, а затем выполнил две голевых передачи – одну до перерыва, а вторую после. Третий гол чехов оказался очень своевременным, ведь через пять минут хозяева остались в меньшинстве.

Впрочем, шведы смогли победить чехов только по количеству удалений. Еще на 39-й минуте Йонсен получил вторую желтую, а на 6-й компенсированной прямую красную получил Гудйонсен. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Виктории со счетом 3:0.

Обидчик Шахтера в квалификации ЛЕ – Панатинаикос – потерпел поражение от Хоу Эхед Иглз. Греки доминировали, нанеся аж 33 удара по воротам против 7 у нидерландцев. Они наиграли на 2,3 ожидаемых гола и имели 56 касаний в штрафной (против 13-ти в своей), но забили только раз. Вывести афинян вперед на 56-й минуте сумел Свидерски.

Вот только "орлы" умудрились забить дважды. Героями стали индонезиец Дин Джеймс и нидерландец Милан Смит – первый дважды ассистировал второму, причем на два гола у них ушло всего семь минут. Финальный свисток зафиксировал победу Гоу Эхед со счетом 1:2.

