Кубок Италии, 1/2 финала. Первый матч

Эмполи – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51

Болонья практически не оставила Эмполи шансов на выход в финал Кубка Италии. Главный тренер тосканцев Роберто Д'Аверса, несмотря на домашний статус матча, выпустил резервный состав – и поплатился за это. Впрочем, это было ожидаемо, ведь перед игрой боссы клуба отмечали: Скудетто для Эмполи - это не финал Кубка, а спасение в Серии А.

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Поэтому Болонья легко взяла своё: Риккардо Орсолини открыл счёт, а Даллинга оформил дубль. Причём оба мяча нидерландец забил с передач Ндойе.

Виктор Коваленко провёл на поле всю игру, но ни результативными действиями, ни картчоками не отметился.

Ответный матч будет сыгран 24 апреля.

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