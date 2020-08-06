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Болонья сделала Динамо предложение по Супряге – итальянцы пренебрегают требованиями киевлян

15:54 - Читати українською
Болонья сделала Динамо предложение по Супряге – итальянцы пренебрегают требованиями киевлян
Владислав Супряга / фото Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга все еще сохраняет шанс перебраться в итальянскую Серию А.

В услугах Владислава Супряги заинтересована Болонья. Кандидатуру 20-летнего украинца лично ведет спортивный директор "россоблу" Вальтер Сабатини и уже согласовал главный тренер Синиша Михайлович, сообщает Corriere dello Sport.

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По сообщению итальянской прессы, Болонья уже делала первое предложение Динамо – бесплатная аренда с правом обязательного выкупа. Правда, украинский клуб не настроен отпускать своего игрока, если не получит 8-10 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон Супряга провел в составе СК Днепр-1 на правах аренды. Нападающий сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал один ассист. После прихода в Динамо Мирчи Луческу форвард вернулся в расположение киевского клуба.

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Теги
Италия Трансферы Владислав Владислав Супряга Вальтер Сабатини Динамо Киев Динамо Киев Болонья Болонья
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