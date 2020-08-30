Итальянский клуб все еще надеется договориться с Динамо о переходе Владислава Супряги.

"Россоблу" готовы выложить за Супрягу максимум 10 млн евро, тогда как киевляне требуют на 3 больше. Ради подписания 20-летнего украинца Болонья рассматривает вариант продажи своих футболистов, сообщает TuttoBolognaWeb.

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В частности, покинуть Болонью могут Диего Фальчинелли и Ибрагима Мбайе, которыми интересуются Реджина и турецкие клубы соответственно. В случае ухода данных исполнителей итальянский клуб сможет удовлетворить финансовые аппетиты Динамо. Напомним, ранее сообщалось, что Болонья планирует арендовать Супрягу с правом выкупа за 7,5 млн евро.

Заметим, в сезоне 2019/20 Владислав Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15-ю голами и ассистом.

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