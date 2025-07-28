Болонья согласовала с Ноттингем Форест трансфер Дэна Ндойе. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "лесники" также договорились об условиях личного контракта с самим игроком.

Скандал в АПЛ – владельца клуба с украинцем обвиняют в нарушении прав игрока сборной Англии

Сообщается, что Болонья получит за этот трансфер 40 млн евро + бонусы. Вингер сборной Швейцарии должен отправиться в Англию в течение следующих 24 часов для прохождения медицинского осмотра.

Владелец Ноттингем Форест Маринакис хотел подписать топового игрока на замену Эланзи, и Ндойе ответил согласием.

Напомним, что Дэн стал автором единственного гола Болоньи в финале Кубка Италии 2025 года в ворота Милана. Он также был признан лучшим игроком этого матча.

Болонья завоевала Кубок Италии, одолев Милан – команда Итальяно вернула трофей после 51-летней паузы