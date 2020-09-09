Похоже, форвард Динамо Владислав Супряга продолжит карьеру в Серии А.

Болонья сосредоточила все силы на подписании Владислава Супряги, сообщает авторитетное издание Di Marzio.

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Итальянский клуб контактирует с экс-игроком киевлян Александром Яковенко, представляющим интересы 20-летнего форварда. Весомый прогресс в переговорах ожидают в ближайшие дни. По информации итальянских СМИ, Владислав дал свое согласие на переезд в Италию.

Напомним, в сезоне 2019/20 Супряга выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов. Потенциальная сумма трансфера талантливого форварда составляет около 15 млн евро.

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