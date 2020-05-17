Болонья официально прокомментировала слухи о трансфере Ибрагимовича

Директор Болоньи Вальтер Сабатини прокомментировал высказывания главного тренера клуба Синиши Михайловича о возможном трансфере нападающего Милана Златана Ибрагимовича.

"Все дело в их дружбе и взаимоуважении. Трансфер Ибрагимовича – это не то, на что Болонья могла бы претендовать. Он однозначно повысил бы уровень наших игроков, и это было бы прекрасно, но я не могу сказать, что верю в эту возможность.

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У нашего тренера хорошие отношения с Ибрагимовичем, но я не знаю, сможет ли это перерасти в переговоры", – цитирует Сабатини издание Sky Sport Italia.

Напомним, Ибрагимович перешел в Милан в январе 2020 года из Лос-Анджелес Гэлакси. В текущем сезоне 38-летний форвард провел в Серии А 8 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт шведа с "россонери" действует до лета 2020 года.

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