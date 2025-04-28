Болонья не забила Удинезе и осталась вне топ-4, Лацио спасся от поражения Парме – Довбик сохранил высокие шансы на ЛЧ
В рамках программы понедельника в 34-м туре Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2024/25, 34-й тур
Удинезе – Болонья – 0:0
Верона – Кальяри – 0:2
Голы: Паволетти, 30, Дейола, 90+3
Удаление: Гиларди, 85
Лацио – Парма – 2:2
Голы: Педро, 79, 84 – Ондрейка, 3, 46
"Не хватает прагматизма": Довбик получил оценку за матч с Интером – он запорол голевой шанс
Болонья не смогла вернуться в зону Лиги чемпионов. Для этого надо было побеждать Удинезе на его поле, однако "россоблу" даже гола не забили. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – подопечные Винченцо Итальяно остались в одном зачетном балле от топ-4.
Благодаря этой осечке Рома осталась в двух очках от зоны ЛЧ, а не в трех. До начала следующего тура этот разрыв не изменится. Фриульцы же довели безвыигрышное шествие до шести туров, но остановили 5-матчевую серию поражением.
Лацио мог обойти и Рому, и Болонью, и Ювентус и Ювентус догнать (именно туринцы замыкают топ-4). Условие было простым – выездная победа над Пармой. "Бьянкочелести" ее провалили, сыграв ничью, хотя все могло завершиться гораздо хуже. Подопечные Марко Барони пропустили уже на 3-й минуте от Ондрейки, а менее чем через минуту после старта второго тайма он оформил дубль. 0:2!
От позора римлян спас Педро, который вышел на 57-й минуте, отыграл один гол на 79-й, а уже на 84-й сравнял счет. 2:2! Именно с этим результатом матч и подошел к концу. Лацио тоже остался в двух зачетных баллах от зоны ЛЧ. Парма – в семи очках от тройки аутсайдеров.
Верона же продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти туров, потерпев домашнее поражение от Кальяри. Катастрофы не случилось – команды держат в семи и восьми пунктах от зоны вылета соответственно.
Особенный Интер: как Моуринью превратил команду ветеранов в триумфатора Лиги чемпионов, обыграв Динамо с Шевой