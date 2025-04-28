В рамках программы понедельника в 34-м туре Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 34-й тур

Удинезе – Болонья – 0:0

Верона – Кальяри – 0:2

Голы: Паволетти, 30, Дейола, 90+3

Удаление: Гиларди, 85

Лацио – Парма – 2:2

Голы: Педро, 79, 84 – Ондрейка, 3, 46

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Болонья не смогла вернуться в зону Лиги чемпионов. Для этого надо было побеждать Удинезе на его поле, однако "россоблу" даже гола не забили. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – подопечные Винченцо Итальяно остались в одном зачетном балле от топ-4.

Благодаря этой осечке Рома осталась в двух очках от зоны ЛЧ, а не в трех. До начала следующего тура этот разрыв не изменится. Фриульцы же довели безвыигрышное шествие до шести туров, но остановили 5-матчевую серию поражением.

Лацио мог обойти и Рому, и Болонью, и Ювентус и Ювентус догнать (именно туринцы замыкают топ-4). Условие было простым – выездная победа над Пармой. "Бьянкочелести" ее провалили, сыграв ничью, хотя все могло завершиться гораздо хуже. Подопечные Марко Барони пропустили уже на 3-й минуте от Ондрейки, а менее чем через минуту после старта второго тайма он оформил дубль. 0:2!

От позора римлян спас Педро, который вышел на 57-й минуте, отыграл один гол на 79-й, а уже на 84-й сравнял счет. 2:2! Именно с этим результатом матч и подошел к концу. Лацио тоже остался в двух зачетных баллах от зоны ЛЧ. Парма – в семи очках от тройки аутсайдеров.

Верона же продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти туров, потерпев домашнее поражение от Кальяри. Катастрофы не случилось – команды держат в семи и восьми пунктах от зоны вылета соответственно.

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