Болонья купила защитника, который не закрепился в Аталанте
Правый защитник/латераль Надир Дзортеа перешел из Кальяри в Болонью.
Болонья на своем официальном сайте объявила о подписании Надира Дзортеа. Контракт рассчитан до 2029 года с опцией продления еще на сезон.
По информации инсайдера Николо Скиры, Кальяри получит за защитника 8 млн евро, также предусмотрены бонусы.
В чемпионате Италии в прошлом сезоне Дзортеа провел 35 игр и забил 6 голов. Ранее защитник не смог закрепиться в Аталанте, воспитанником которой он является.
