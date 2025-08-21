Правый защитник/латераль Надир Дзортеа перешел из Кальяри в Болонью.

Болонья на своем официальном сайте объявила о подписании Надира Дзортеа. Контракт рассчитан до 2029 года с опцией продления еще на сезон.

Звездный новичок Ромы получил травму – известны сроки восстановления

По информации инсайдера Николо Скиры, Кальяри получит за защитника 8 млн евро, также предусмотрены бонусы.

В чемпионате Италии в прошлом сезоне Дзортеа провел 35 игр и забил 6 голов. Ранее защитник не смог закрепиться в Аталанте, воспитанником которой он является.

Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбык снова не убедил