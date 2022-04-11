Программу 32-го тура итальянского чемпионата закрывал поединок в Болонье, где одноименная команда принимала Сампдорию. Встреча имела очень важное значение для обоих коллективов – хозяева пытались прервать 5-матчевую безвыигрышную серию и 4-матчевую серию без забитых голов, а гости должны были наращивать отрыв от зоны вылета. Владислав Супряга попал в заявку Сампы, но на поле так и не вышел.

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В первом тайме вспомнить особо и нечего, а вот на старте второго гости могли открыть счет в результате выхода Капуто один на один. Франческо не смог обыграть голкипера. Наказание за расточительство прилетело на 61-й минуте после подачи с правого фланга и скидки Дейкса – у ворот началась суета, в которой первым разобрался Арнаутович. Марко ударом с метра вывел Болонью вперед.

Самплория на этот гол ничем не ответила, а вот хозяева, почувствовав "запах крови", пошли вперед. В последующие 10 минут они дважды пробивали в перекладину (удары наносили Сансоне и Арнаутович), а на 76-й минуте Болонья забила второй раз – дубль оформил Арнаутович, воспользовавшийся ошибкой Йошиды при перехвате прострела. 2:0. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Болонья набрала 37 очков, поднявшись на 12 место в турнирной таблице. Сампдория, имея в активе 29 зачетных баллов, осталась на 16-й позиции на расстоянии 7 пунктов от зоны вылета.

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