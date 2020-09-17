Новичком "россоблу" стал Эдоардо Вергани, информирует официальный сайт клуба. Аренда 19-летнего игрока Интера рассчитана на один сезон, также есть право выкупа.

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Вергани шесть лет воспитывался в системе миланского гранда, однако не сыграл ни одного матча за первую команду. На молодежном уровне форвард провел 67 матчей, в которых отметился 25 голами и 4 ассистами. Он был основным игроком Интера U-19 в прошлом розыгрыше юношеской Лиги УЕФА – 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.

Заметим, что переход Вергани может поставить точку в попытках Болоньи подписать Владислава Супрягу. Футбол 24 сообщал, что "россоблу" также рассматривали вариант с другим украинцем – Романом Яремчуком.

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