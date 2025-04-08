Болонья и Наполи не выявили победителя в матче 31-го тура итальянской Серии А сезона 2024/25 (1:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Счет в матче был открыт уже на 18-й минуте после длинного выноса на Замбо-Ангисса. Лукаку удачно прикрыл мяч корпусом, а Франк выиграл борьбу в центре поля, обыграл еще двух соперников и вышел один на один с голкипером. Хавбек хладнокровно реализовал момент, пробив в уже пустые ворота – 0:1!

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На 64-й минуте "россоблу" ответили настоящим шедевром. Ндойе эффектно замкнул прострел Одгора, пробив пяткой из-под защитника. Мяч попал в перекладину и от нее влетел в сетку. Команды завершили матч вничью 1:1.

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