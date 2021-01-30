Болонья принимала Милан в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Ибрагимович получил роскошную возможность открыть счет в середине первого тайма, но голкипер Болоньи парировал удар шведа с пенальти. К счастью для Милана, сразу на добивании удачно сыграл Ребич.

Милан в тяжелом матче одолел Болонью – Ибрагимович не сумел реализовать пенальти

После перерыва арбитр назначил еще один 11-метровый в ворота хозяев, на этот раз пробивал Кессье и удвоил преимущество "россонери". До финального свитска игроки Больньи сумели отквитать один мяч.

Победа закрепила Милан на вершине турнирной таблицы, Болонья – 13-я.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана