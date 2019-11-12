Болонья – фаворит среди итальянских клубов в борьбе за Ибрагимовича

Представитель чемпионата МЛС – шведский нападающий Златан Ибрагимович – близок к смене клуба и чемпионата.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович определился со своим клубом в чемпионате Италии – в случае перехода шведа в Серию А он отдаст свое предпочтение Болонье, сообщает издание Corriere dello Sport.

Ибрагимович в Болонье – реальная возможность, – спортивный директор болонцев Сабатини

Одной из причин такого варианта является наставник клуба Синиша Михайлович, с которым Златан водит многолетнюю дружбу. В общем, вокруг перехода Ибрагимовича традиционно ходит много слухов: среди прочих клубов чаще всего звучат Наполи, Милан и Манчестер Юнайтед. Кроме того, нынешний клуб шведа также предложил ему продлить соглашение о сотрудничестве, которое истекает в конце этого года.

К слову, 38-летний футболист провел в этом сезоне 31 матч и записал на свой счет 31 гол.

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