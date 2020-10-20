Греческий клуб после провального старта сезона назначил нового тренера. Им стал румынский специалист Ласло Болони.

Панатинаикос, который в сезоне 2019/20 финишировал 4-м в чемпионате Греции, неудачно начал новую кампанию. После 4-х туров столичный гранд занимает лишь 12 место, не одержав ни одной победы. Как следствие, клуб решился на смену тренера, назначив Ласло Болони.

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Детали соглашения с 67-летним Болони пока не разглашаются. Впрочем, новый тренер уже провел первую тренировку в Панатинаикосе, информирует официальный сайт клуба.

Недавно Болони успел поработать в Генте, однако продержался на посту тренера "буйволов" только 25 дней. Румынский наставник больше запомнился конфликтом с Романом Яремчуком и другими игроками бельгийского клуба.

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