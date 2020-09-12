Главный тренер Гента Ласло Болони рассказал, почему форвард команды Роман Яремчук не попал в заявку на матч 5-го тура чемпионата Бельгии

Как отмечает voetbalprimeur, на вопрос об отсутствии Яремчука в заявке Болони нерешительно ответил: "Роман устал после матчей Лиги наций в составе сборной Украины".

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Отметим, что Яремчук провел полный матч в составе "сине-желтых" против Испании и 37 минут против Швейцарии. Другие украинцы Гента – Роман Безус и Игорь Пластун – также были в составе сборной Украины, но попали в заявку команды (правда так и не сыграли).

Добавим, что Гент продолжил серию неудачных результатов в чемпионате Бельгии, имея в активе 3 очка, а между Яремчуком и Болони якобы существует конфликт.

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