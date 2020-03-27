Больной коронавирусом Феллаини ошеломил тренировками в больнице

Полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини продолжает поддерживать форму даже во время болезни.

"Спасибо всем за ваши сообщения. Я все еще нахожусь в больнице, но становлюсь сильнее с каждым днем", – написал Феллаини в заметке к видео в Instagram.

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Отметим, что бельгиец находится в больнице инфекционных болезней Цзинаня после того, как на прошлой неделе у него обнаружили коронавирус.

Напомним, Феллаини выступал за Манчестер Юнайтед с 2014 по февраль 2019 года, после чего перебрался в китайское первенство.

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