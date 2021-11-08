"Об этом я не хочу говорить. Мне это не нравится, потому что Лукас мой очень хороший друг, и мне больно слышать такие вещи.

Легионер Ворсклы обвинил Шапаренко в расизме: "Сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный"

Мне жаль его и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить. Больше я вам об этом ничего не скажу", – заявил хавбек в интервью FanDay.

Напомним, что после очного противостояния Динамо и Ворсклы Лукас Рангель обвинил игрока киевлян в расизме. Позже он заявил, что его обидчиком якобы стал Николай Шапаренко.

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