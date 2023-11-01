"Болит за каждую разрушенную жизнь": Шевченко навестил пациентов трех украинских больниц
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко продолжает поддерживать своих сограждан.
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне побывал сразу в трех больницах, сообщает UNITED24.
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В центре Recovery он пообщался с военными, которые проходят реабилитацию. Обнял детей, которые лечатся в Охматдете, а также побывал в Институте рака, где установлен один из мощных генераторов, на который он собирал средства с амбассадорами UNITED24.
"Сколько горя принесла война на нашу землю! Болит за каждую разрушенную жизнь. Будем помогать. Будем рядом", – подчеркнул Шевченко.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Николаевич стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24, а недавно был назначен внештатным советником Президента Украины.
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