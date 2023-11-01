Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне побывал сразу в трех больницах, сообщает UNITED24.

Шевченко призвал западный мир помогать Украине в войне против России

В центре Recovery он пообщался с военными, которые проходят реабилитацию. Обнял детей, которые лечатся в Охматдете, а также побывал в Институте рака, где установлен один из мощных генераторов, на который он собирал средства с амбассадорами UNITED24.

"Сколько горя принесла война на нашу землю! Болит за каждую разрушенную жизнь. Будем помогать. Будем рядом", – подчеркнул Шевченко.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Николаевич стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24, а недавно был назначен внештатным советником Президента Украины.

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