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Болгария благодаря фейковому пенальти вырвала ничью в матче с Черногорией

20:59 57 Читати українською
Болгария благодаря фейковому пенальти вырвала ничью в матче с Черногорией
Стефан Мугоша / УЕФА

Сборная Болгарии с помощью арбитра встречи смогла сыграть вничью против Черногории в матче отбора Евро-2020.

 

Болгария в матче отборочного цикла Евро-2020 дома принимала другую балканскую сборную – Черногорию. Обе сборные являются претендентами на 2 строчку в группе, поскольку главным фаворитом считается Англия.

После не слишком интересного первого тайма команды выдали яркую вторую половину встречи. Уже на 50-й минуте Стефан Мугоша удачно пробил в дальний от голкипера угол ворот и открыл счет во встрече. Болгары имели возможности восстановить равновесие, в частности, хороший шанс упустил хавбек Спартака Эвелин Попов. За 10 минут до конца основного времени арбитр матча поставил "левый" пенальти, тогда как фол был за штрафной площадкой. Неделев удачно пробил с отметки и спас ничью для Болгарии.

Черногория следующий матч проведет дома против сборной Англии, болгары поедут в Приштину на игру с Косово.

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Евро-2020 Болгария - Черногория Черногория Черногория Болгария Болгария
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