Болгария – Словения – 1:1 – видео голов и обзор матча

Словения с Вербичем расписала ничью с Болгарией и вылетела в дивизион D. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Болгария дома сыграла вничью со сборной Словении. В первом тайме команды голов не забили.

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На экваторе второго тайма сборная Болгарии открыла счет в поединке усилиями Иванова, который нанес точный удар после ассист Попова. Словенцам удалось ответить через 7 минут. Зайц забил гол на 75-й минуте и восстановил паритет во встрече.



В последние 15 минут команды не смогли забить в матч закончился ничьей 1:1. Болгария набрала 11 пунктов и занимает 2 место в группе, Словения – аутсайдер квартета. У сборной Вербича только 3 зачетных пункта и она вылетает в дивизион D.



Лига наций, С3, 6-й тур



Болгария – Словения –1:1



Голы: Иванов, 68 – Зайц, 75