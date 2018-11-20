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Болгария – Словения – 1:1 – видео голов и обзор матча

10:22 8 Читати українською
Болгария – Словения – 1:1 – видео голов и обзор матча
Болгария – Словения – 1:1 – видео голов и обзор матча

Словения с Вербичем расписала ничью с Болгарией и вылетела в дивизион D. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Болгария дома сыграла вничью со сборной Словении. В первом тайме команды голов не забили.

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На экваторе второго тайма сборная Болгарии открыла счет в поединке усилиями Иванова, который нанес точный удар после ассист Попова. Словенцам удалось ответить через 7 минут. Зайц забил гол на 75-й минуте и восстановил паритет во встрече.

В последние 15 минут команды не смогли забить в матч закончился ничьей 1:1. Болгария набрала 11 пунктов и занимает 2 место в группе, Словения – аутсайдер квартета. У сборной Вербича только 3 зачетных пункта и она вылетает в дивизион D.

Лига наций, С3, 6-й тур

Болгария – Словения –1:1

Голы: Иванов, 68 – Зайц, 75

Лига наций6 тур

Болгария - Словения: Понедельник 19 ноября 2018

Болгария
Матч окончен
1 : 1
Словения
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