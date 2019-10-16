Болгария – Англия: Стоичков расплакался из-за проявления расизма от своих соотечественников

Экс-форвард Барселоны Христо Стоичков очень сентиментально воспринял действия фанатов сборной Болгарии в матче против англичан.

Скандальный матч 8-го тура отбора к Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) не оставил равнодушным обладателя "Золотого мяча-1994" Христо Стоичкова.

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Легенду болгарского футбола очень задел инцидент с проявлением расизма фанатов хозяев. 53-летний экс-форвард призвал власти страны обезопасить стадионы от подобного поведения и не пускать таких болельщиков на арены. На телеканале TUDN USA Стоичков расплакался в прямом эфире обсуждая эту тему.

Напомним, болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей, из-за чего арбитр несколько раз останавливал игру. По итогам квалификации к Евро-2020 Болгария уже досрочно "пролетела" мимо финальной части турнира.

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