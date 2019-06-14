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Болгария – Англия: матч может состояться при пустых трибунах из-за проявлений рассизма

22:11 3 Читати українською
Болгария – Англия: матч может состояться при пустых трибунах из-за проявлений рассизма
Фанаты Левски / fanssceneeu

Поединок отборочного цикла Евро-2020 между Болгарией и Англией может не состояться из-за проявления расизма со стороны балканских поклонников.

 

Сборная Болгарии может быть наказана матчем без зрителей из-за проявления расизма на трибунах, сообщает The Times.

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Дискриминационные выкрики раздавались во время поединка отборочного цикла Евро-2020 против Косово (2:3). В следующем домашнем матче балканцы сыграют против Англии.

Британцы пропустили 2 тура отбора из-за участия в "финале четырех" Лиги наций, где они завоевали бронзовые награды.

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Расизм в футболе Болгария - Англия Болгария Болгария УЕФА футбольные фанаты Евро-2020 Англия Англия
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