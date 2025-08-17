Трагедия произошла во время матча Брайтона и Фулхэма (1:1) в первом туре АПЛ.

Брайтон в первом туре принимал Фулхэм в первом туре. Матч завершился вничью 1:1. Во время встречи на трибуне стало плохо одному из болельщиков "чаек".

Как сообщает официальный сайт Брайтона, 72-летний мужчина потерял сознание. На место подошли врачи и стюарты. Экстренные службы и медицинский персонал пытались вернуть фанаты в сознание благодаря сердечно-легочной реанимации, впрочем, их старания не увенчались успехом.

Представители Брайтона при поддержке полиции хотели остановить матч, но в итоге решили этого не делать, поскольку лишнее внимание только бы помешало врачам оказывать мужчине помощь.

Клуб выразил соболезнования семье умершего.

