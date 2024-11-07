Во время матча 4-го тура Лиги чемпионов между Баварией и Бенфикой один из болельщиков мюнхенского клуба ухудшился здоровьем и был госпитализирован.

Инцидент случился в самом начале игры, когда на трибуне стадиона Баварии медики получили срочный вызов. Мужчина нуждался в немедленной медицинской помощи, и врачи смогли стабилизировать его состояние на месте.

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Однако, несмотря на все усилия, во время транспортировки в больницу сердце болельщика остановилось, и реанимационные мероприятия не помогли. Клуб подтвердил, что мужчина скончался в скорой помощи.

В знак уважения к трагедии, болельщики, оставшиеся на стадионе, воздержались от активной поддержки команды до самого конца матча. Бавария одержала минимальную победу со счетом 1:0, гол во втором тайме забил Мусиала.

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