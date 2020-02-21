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Болельщиков Бенфики напали после матча против Шахтера

10:08 194 Читати українською
Болельщиков Бенфики напали после матча против Шахтера
Шахтер – Бенфика / фото: ФК Шахтер

Досадный инцидент произошел после окончания матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором Шахтер принимал Бенфику(2:1).

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

После финального свистка португальские болельщики покидали ОСК Металлист, но подверглись нападению, сообщает A Bola.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

По информации португальского издания, нападение стало возможным из-за бездействия харьковской полиции. По итогам инцидента один болельщик лиссабонцев был вынужден пройти медицинское обследование.

Напомним, сам поединок завершился победой Шахтера (2:1). Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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