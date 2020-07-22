toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ

Болельщики возвращаются на трибуны стадионов УПЛ – Павелко обнародовал официальные детали

16:24 - Читати українською
Болельщики возвращаются на трибуны стадионов УПЛ – Павелко обнародовал официальные детали
Максим Степанов и Андрей Павелко / фото из соцсетей

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что украинские болельщики в ближайшее время вернутся на футбольные стадионы. Первыми станут матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы.

"Только что, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля!

Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, можно будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава – это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19.

В случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе МОЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе. Возвращение болельщиков на трибуны – приоритетная цель УАФ", – написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

"Тато сильно переживав через збірну України": син Заварова – про особливий зв'язок із Лобановським і кінець кар’єри у 26

blog_ava
Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб
08:28
23172
Теги
Главное УПЛ Андрей Павелко коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Парма
20:30
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук