Болельщики возвращаются на трибуны стадионов УПЛ – Павелко обнародовал официальные детали

"Только что, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля!

Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, можно будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава – это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19.

В случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе МОЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе. Возвращение болельщиков на трибуны – приоритетная цель УАФ", – написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

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