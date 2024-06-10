В новом сезоне тренировать Лацио будет Марко Барони. В сезоне 2023/24 он спас Верону от вылета в Серию В.

Президент Лацио Клаудио Лотито решил не соблюдать формальности и назвал имя следующего тренера команды, не дожидаясь подписания контракта и официального объявления. "Мы всё решили с Вероной. Мы хотели Барони, потому что он хороший тренер, и мы думаем, что он подходит этой команде", – заявил Лотито в интервью Il Messaggero в воскресенье.

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Также президент "орлов" ответил на вопросы, связанные с критикой относительно этого решения. Некоторые болельщики Лацио считают, что Барони – не самый подходящий выбор. "Люди, которым он не нужен, вероятно, те же люди, которые не хотели Индзаги, Пиоли и Петковича. Должна ведь быть причина, если такой победитель, как Адриано Галлиани, тоже хотел его, верно?", – парировал Лотито.

Напомним, что конец сезона 2023/24 Лацио провёл под руководством Игора Тудора. Хорват отказался продлевать контракт с римским клубом из-за нежелания Лотито кардинально менять состав команды.

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