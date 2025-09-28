Болельщики устроили драку в чемпионате Марокко – видео безумия на трибунах
12:16 - Читати українською
Чемпионат Марокко покоряет соцсети вовсе не по футбольным причинам.
27 сентября состоялся матч чемпионата Марокко между Дшейройрой и Каукабом Марракеш. Но этот день запомнился болельщикам совсем не из-за футбола.
Бывший партнер Турана получил красную за пощечину одноклубнику – видео безумного поступка экс-игрока Интера
В соцсети X набирает популярность видео, на котором болельщики начинают драку на трибунах с фанатами другой команды. Те не стали терпеть и ответили на провокацию агрессией. В дело пришлось вмешаться полиции, которая отогнала хулиганов подальше.
В итоге матч закончился победой Дшейры со счетом 2:1.
Пират Балеарских островов: потерял отца на войне, работал официантом, играл с Морозюком, тянет Косово и Мальорку
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter