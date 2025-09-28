27 сентября состоялся матч чемпионата Марокко между Дшейройрой и Каукабом Марракеш. Но этот день запомнился болельщикам совсем не из-за футбола.

В соцсети X набирает популярность видео, на котором болельщики начинают драку на трибунах с фанатами другой команды. Те не стали терпеть и ответили на провокацию агрессией. В дело пришлось вмешаться полиции, которая отогнала хулиганов подальше.

В итоге матч закончился победой Дшейры со счетом 2:1.

Olympic Dchira vs kacm Marrakech 27/09/2025 pic.twitter.com/tBuwRjjOsz — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) September 27, 2025

