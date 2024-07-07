Болельщики требуют переиграть матч Испания – Германия на Евро-2024: петиция собрала 300 тысяч подписей за сутки
Фанаты недовольны работой арбитра Энтони Тейлора во время матча Испании и Германии (2:1) в четвертьфинале Евро-2024.
Несколько дней не утихают разговоры вокруг матча испанцев против немцев на чемпионате Европы. Болельщики сборной Германии недовольны судейством.
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Более 300 тысяч немецких болельщиков за сутки подписали онлайн-петицию с призывом переиграть матч, сообщает Goal.
Инициатор петиции считает, что судья Энтони Тейлор допустил множество ошибок в этой игре: в частности, не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурельи после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.
Напомним, что УЕФА не воспринимает петиции серьезно, поэтому переигровка матча не состоится. Испания сыграет в полуфинале против Франции. Этот матч запланирован на 9 июля.
Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма