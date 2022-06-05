Болельщики сборной Украины почтили ВСУ перед матчем с Уэльсом – эмоциональное видео
18:40 - Читати українською
Украинские болельщики продолжают поддерживать не только сборную Украины, но и главную команду нашей страны – ВСУ.
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Перед началом матча Уэльс – Украина группа поддержки "сине-желтых" в одном из баров Кардиффа громко скандировала "ЗСУ!"
Уэльс – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча за выход на ЧМ-2022
Таким образом, украинские болельщики поблагодарили Вооруженные силы Украины, которые смело защищают нашу страну от рашистской нечисти.
К слову, сборная Украины встретится с валлийцами уже сегодня, 5 июня, начало матча в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит право участия на ЧМ-2022, которое продлится с 21 ноября по 18 декабря.
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