Украинские болельщики продолжают поддерживать не только сборную Украины, но и главную команду нашей страны – ВСУ.

Перед началом матча Уэльс – Украина группа поддержки "сине-желтых" в одном из баров Кардиффа громко скандировала "ЗСУ!"

Уэльс – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча за выход на ЧМ-2022

Таким образом, украинские болельщики поблагодарили Вооруженные силы Украины, которые смело защищают нашу страну от рашистской нечисти.

К слову, сборная Украины встретится с валлийцами уже сегодня, 5 июня, начало матча в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит право участия на ЧМ-2022, которое продлится с 21 ноября по 18 декабря.

Уэльс – Украина: анонс решающего матча за выход на ЧМ-2022