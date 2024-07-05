Поединок 1/4 финала между Португалией и Францией ознаменовался и некоторыми провокациями, которые касаются войны в Украине.

Во время матча между Португалией и Францией болельщики "Ле блё" вывесили французский флаг с надписью "Миражи для Украины".

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Речь идет о передаче французских истребителей "Мираж-2000" Украине, что якобы согласовал президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, на баннере самолет изобразили как гроб. Впервые изображение появилось в сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Добавим, что первый тайм поединка Португалия – Франция завершился без голов. Победитель противостояния встретится с Испанией в полуфинале Евро-2024.

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