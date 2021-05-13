Болельщики возвращаются на поединки Примеры. Руководство определило 5 матчей в двух заключительных турах, которые будут сыграны в присутствии фанатов.

Такой картины еще нужно подождать / AS

Правительство Испании разрешило проведение матчей со зрителями в 5-ти регионах страны с лучшей эпидемиологической ситуацией. Каждый поединок смогут посетить максимум 5 тысяч болельщиков.

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В 37-м туре Ла Лиги со зрителями сыграют поединки Валенсия – Эйбар и Вильярреал – Севилья. В последнем туре чемпионата вживую можно будет посмотреть игры Эльче – Атлетик, Леванте – Кадис и Сельта – Бетис. Несколько поединков со зрителями сыграют и в Сегунде. А вот гранды – Барселона, Реал Мадрид и Атлетико – завершат чемпионат при пустых трибунах, информирует Marca.

Напомним, за 2 тура до завершения Примеры лидирует Атлетико. "Матрасники" опережают Реал на 5 очков, но сыграли на матч больше. Барселона отстает на 4 пункта. Соответственно, победы над Осасуной и Вальядолидом гарантируют Атлетико чемпионский титул.

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