Болельщики Партизана скандировали "Цыгане, цыгане" в адрес игроков Александрии и пели песню о братстве с русскими.

Болельщики Партизана скандировали "Цыгане, цыгане" в адрес футболистов Александрии. Это произошло после того, как один из игроков украинского клуба толкнул футболиста Партизана и тот упал на газон, после чего между командами возникла стычка. Об этом информирует Telegraf.

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Во время этого фанаты сербского клуба также спели песню о братстве с россиянами и болельщиками московского ЦСКА. В конце также прозвучало скандирование на английском языке "Fuck, fuck, NATO pact" ("К черту, к черту, пакт НАТО" – прим. ред.), которое часто используют болельщики Црвены Звезды.

Александрия уступила Партизану 0:4 и 0:2 и вылетела из Лиги конференций.