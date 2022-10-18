Клубный автобус с игроками Манчестер Сити подвергся нападению после матча с Ливерпулем (0:1), который был сыгран в рамках 11 тура АПЛ.

Фанаты Ливерпуля забросали различными предметами автобус с игроками Манчестер Сити после победного для их любимой команды матча. Об этом информирует Sky.

Ассист Алиссона на победный гол в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Один из прилетевших по автобусу предметов разбил лобовое стекло.

Ливерпуль заявил, что клуб проверит записи камер видеонаблюдения для идентификации нарушителей с целью их наказания. Агрессорам грозит пожизненный запрет на посещение стадиона Энфилд Роуд.

Отметим, что во время матча Ливерпуль – Манчестер Сити фанаты хозяев бросали монеты в главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу.

В 2018 году перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов автобус Манчестер Сити также подвергся атаке со стороны поклонников Ливерпуля.

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