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Болельщики ДР Конго жестоко избили министра спорта из-за вылета национальной команды с КАН-2019

13:49 68 Читати українською
Болельщики ДР Конго жестоко избили министра спорта из-за вылета национальной команды с КАН-2019
Болельщики ДР Конго / Фото Slate Afrique

Неприятный инцидент произошел после поединка Мадагаскар – ДР Конго (2:2, 4:2 пен.).

 

Сборная ДР Конго неожиданно уступила Мадагаскару в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций.

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После возвращения из Египта, где проводится турнир, на родину, в аэропорту разъяренные фанаты ДР Конго встретили команду и набросились на министра спорта республики. Охрана пыталась защитить чиновника от толпы, но несколько ударов в голову министр все-таки принял.

Напомним, в полуфинале КАН-2019 встретятся Алжир и Нигерия, а в параллельном поединке сыграют Сенегал против Туниса.

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Мир ДР Конго ДР Конго футбольные фанаты Видеоновости Кубок африканских наций КАН-2019 Мадагаскар - ДР Конго
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