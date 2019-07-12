Болельщики ДР Конго жестоко избили министра спорта из-за вылета национальной команды с КАН-2019

Неприятный инцидент произошел после поединка Мадагаскар – ДР Конго (2:2, 4:2 пен.).

Сборная ДР Конго неожиданно уступила Мадагаскару в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций.

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После возвращения из Египта, где проводится турнир, на родину, в аэропорту разъяренные фанаты ДР Конго встретили команду и набросились на министра спорта республики. Охрана пыталась защитить чиновника от толпы, но несколько ударов в голову министр все-таки принял.

Напомним, в полуфинале КАН-2019 встретятся Алжир и Нигерия, а в параллельном поединке сыграют Сенегал против Туниса.

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