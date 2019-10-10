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Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока киевлян в сентябре

12:13 38 Читати українською
Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока киевлян в сентябре
Определился лучший игрок Динамо в сентябре / Фото ФК Динамо

Фанаты киевского клуба считают, что больше остальных пользы команде в прошлом месяце принес легионер.

Лучшим игроком прошлого месяца по версии фанатов "бело-синих" стал хавбек Карлос Де Пена, сообщает официальный сайт клуба.

Де Пена отреагировал на скандальный пенальти в ворота Колоса

В этом голосований уругваец обогнал вингеров – Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова.

В текущем сезоне чемпионата Украины Де Пена провел 10 матчей, в которых отметился 4-мя голами и ассистом.

После 10-ти туров УПЛ Динамо находится на третьем месте, отставая от Шахтера на 10 очков.

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