Болельщики Динамо устроили жесткий прием Бленуце – Шовковский встал на защиту игрока
Наставник Динамо Александр Шовковский поддержал одиозного Владислава Бленуце после дебюта в игре с Оболонью (2:2).
На матче против Оболони фанаты забросали скамейку запасных Динамо “ватой”. Видео горячего приема для Владислава Бленуце опубликовали в соцсети X.
Шовковский объяснил шокирующую осечку Динамо в игре с Оболонью: "Заметил, что есть какая-то недонастрой"
Так публика отреагировала на скандального румынского новичка Динамо, который в TikTok распространял высказывания кремлевского пропагандиста Соловьева.
Главный тренер Динамо Александр Шовковский стал на защиту игрока после матча: "Безусловно, это наш игрок, это наша боевая единица, он один из нас, мы вместе с ним. Что я им могу сказать болельщикам? У них есть свое видение, мы с этим не соглашаемся. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано. Иногда, не вдаваясь в детали сказанного, люди делают выводы.
Он уже сам за себя все сказал, а мы хотим сказать, что он один из нас, он с нами", – заявил тренер Динамо в комментарии УПЛ ТВ.
Добавим, что румынский легионер после официального объявления трансфера просил прощения за необдуманный репост и заявил, что полностью поддерживает Украину, но это не спасло его от свиста во время игры с Оболонью и негативного баннера.
Добавим, что румынский легионер после официального объявления трансфера просил прощения за необдуманный репост и заявил, что полностью поддерживает Украину, но это не спасло его от свиста во время игры с Оболонью и негативного баннера.
Динамо в добавленное время упустило победу над Оболонью – Буяльский оформил дубль ассистов, юбилейный гол Караваева