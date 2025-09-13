На матче против Оболони фанаты забросали скамейку запасных Динамо “ватой”. Видео горячего приема для Владислава Бленуце опубликовали в соцсети X.

Шовковский объяснил шокирующую осечку Динамо в игре с Оболонью: "Заметил, что есть какая-то недонастрой"

Так публика отреагировала на скандального румынского новичка Динамо, который в TikTok распространял высказывания кремлевского пропагандиста Соловьева.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский стал на защиту игрока после матча: "Безусловно, это наш игрок, это наша боевая единица, он один из нас, мы вместе с ним. Что я им могу сказать болельщикам? У них есть свое видение, мы с этим не соглашаемся. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано. Иногда, не вдаваясь в детали сказанного, люди делают выводы.

Он уже сам за себя все сказал, а мы хотим сказать, что он один из нас, он с нами", – заявил тренер Динамо в комментарии УПЛ ТВ.

Добавим, что румынский легионер после официального объявления трансфера просил прощения за необдуманный репост и заявил, что полностью поддерживает Украину, но это не спасло его от свиста во время игры с Оболонью и негативного баннера.

Cotton wool (which is called vata (vatnik) in Ukrainian which doubles up as a word for a pro russian tool) thrown at the subs bench too



: vzbirna pic.twitter.com/X1LzF0Rr5F — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 13, 2025

Добавим, что румынский легионер после официального объявления трансфера просил прощения за необдуманный репост и заявил, что полностью поддерживает Украину, но это не спасло его от свиста во время игры с Оболонью и негативного баннера.

Динамо в добавленное время упустило победу над Оболонью – Буяльский оформил дубль ассистов, юбилейный гол Караваева