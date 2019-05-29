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Болельщики Бешикташа поиздевались над девушкой Кариуса – все из-за невыразительной игры голкипера

06:00 30 Читати українською
Болельщики Бешикташа поиздевались над девушкой Кариуса – все из-за невыразительной игры голкипера
Лорис Кариус / Getty images

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус, права на которого принадлежат Ливерпулю, попал в неприятную историю.

Неизвестные решили своеобразно "отплатить" немцу за невыразительную игру в прошлом сезоне. Вандалы написали на автомобиле девушки Лориса слово "лузер", намекая на плохие показатели Кариус, сообщает Daily Mail.

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Лорис стал игроком турецкого клуба летом прошлого года, перейдя на правах аренды. В сезоне 2018/2019 Лорис провел 30 матчей за Бешикташ, пропуская в среднем 1,33 гола за игру.

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Теги
Турция Лорис Кариус Лорис Кариус Бешикташ Бешикташ
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