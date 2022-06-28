Лучшим игроком Баварии в сезоне-2021/22 стал Томас Мюллер, сообщает официальный сайт клуба. За раумдойтера проголосовали 23% болельщиков Баварии.

Мюллер продлил контракт с Баварией

Мюллер существенно опередил конкурентов. Роберт Левандовски после трансферного скандала взял даже не второе место, а третье (18% голосов), уступив юному Джамалу Мусиале.

Мюллер в прошлом сезоне отдал 22 ассиста – лучший показатель в Европе. А еще забил 13 голов. В мае Томас продлил контракт с Баварией еще на два года.

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