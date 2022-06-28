Болельщики Баварии назвали лучшего игрока сезона, показательно опустив Левандовски
16:19 - Читати українською
Роберт Левандовски серьезно разозлил фанов мюнхенского клуба своими трансферными выходками.
Лучшим игроком Баварии в сезоне-2021/22 стал Томас Мюллер, сообщает официальный сайт клуба. За раумдойтера проголосовали 23% болельщиков Баварии.
Мюллер продлил контракт с Баварией
Мюллер существенно опередил конкурентов. Роберт Левандовски после трансферного скандала взял даже не второе место, а третье (18% голосов), уступив юному Джамалу Мусиале.
Мюллер в прошлом сезоне отдал 22 ассиста – лучший показатель в Европе. А еще забил 13 голов. В мае Томас продлил контракт с Баварией еще на два года.
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