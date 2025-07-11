Арсеналы завершают переход Нони Мадуэке из Челси за 50 миллионов фунтов. Против этого трансфера протестуют в соцсетях болельщики "канониров".

Арсенал согласовал переход звездного вингера – Артета покупает пятого игрока из Челси

Фанаты запустили хэш-тег в сети X "NoToMadueke", а также создали петицию на сайте Change.org против перехода 23-летнего игрока, которую уже подписали более 4 тысяч человек.

Дело в том, что Мадуэке часто критиковали за его поведение Энцо Мареска, наставник Челси, публично критиковал нападающего за его отношение к тренировкам, отмечая, что он мог лучше работать. Почеттино тоже призывал Нони повышать профессионализм, когда тот посещал вечеринки во время восстановления после травмы. Кроме того, игрок даже ссорился на поле с Палмером за право пробить пенальти.

К слову, поведение Мадуэке напоминает Неймара, который неоднократно пренебрегал правилами, ставил себя выше партнеров, поссорившись с Кавани в ПСЖ за 11-метровые.

Легенда Мілана, ПСЖ і Челсі прибив фіналіста ЛЧ на Клубному ЧС – зміна тактики замість тренера і притча про смерть тестя