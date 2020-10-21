"Ювентус – это Ювентус. Для нас это огромный опыт. Если посмотреть, какой прогресс мы показали за короткое время ... Я хочу сказать, что люди пришли на стадион и после финального свистка нам аплодировали.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Да, Ювентус реализовал свои моменты, а мы – нет. Но, думаю, мы еще добавим. Я думаю, что это не максимум Динамо. Никто не перегорел, ведь у нас только что сборная Украины играла с топ-командами. Это полезный опыт. У нас есть еще 5 матчей впереди", – сказал Георгий Бущан в эфире ТК Футбол.

Заметим, Ювентус победил Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ювентус переиграл Динамо в матче ЛЧ – Луческу молниеносно нашел виновного, палач Украины оформил дубль