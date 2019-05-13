Болельщики Аякса эмоционально поздравили де Йонга с чемпионством в Эредивизи – видео момента

Полузащитник амстердамцев Френки де Йонг удостоился отдельных аплодисментов после почти завоеванного титула чемпиона Эредивизи.

Сотни болельщиков собрались, чтобы поздравить молодую звезду клуба.

Барселона и Аякс пришли к финальной стадии в переговорах насчет трансфера Де Лигта, – Mundo Deportivo

Аякс за тур до финиша почти обеспечил себе чемпионство, опередив ПСВ на три очка. Клуб с Эйндховен имеет значительно худшую разницу забитых и пропущенных, поэтому фанаты "аяксидов"имели полное право скандировать имя де-факто новоиспеченного обладателя титула.

Аякс изысканно представил форму на следующий сезон

Напомним, Аякс уже официально договорился с Барселоной о переходе де Йонга в летнее трансферное окно за 75 миллионов евро.