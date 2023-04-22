В субботу, 22 апреля, перестало биться сердце болельщика Вереса Юрия Коноплястого, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Погиб известный фанат Карпат

Юрий умер в военном госпитале после полученного на войне ранения – он защищал нашу страну на юго-восточном направлении.

Как известно, после начала полномасштабной войны немало футбольных болельщиков разных клубов с оружием пошли защищать родную землю. Ряд из них, к сожалению, уже никогда не вернутся в свои дома.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну