Болельщик Вереса умер в госпитале после ранения
22 апреля 13:12 - Читати українською
Украинское фанатское движение постигла очередная невосполнимая потеря.
В субботу, 22 апреля, перестало биться сердце болельщика Вереса Юрия Коноплястого, сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Юрий умер в военном госпитале после полученного на войне ранения – он защищал нашу страну на юго-восточном направлении.
Как известно, после начала полномасштабной войны немало футбольных болельщиков разных клубов с оружием пошли защищать родную землю. Ряд из них, к сожалению, уже никогда не вернутся в свои дома.
"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter