Болельщик скончался на Месталье во время скандального матча Валенсии и Реала
14:08 - Читати українською
Валенсийская семья оплакивает потерю преданного фаната.
завершено
Винисиус Жуниор 90+7’
90+7’ Винисиус Жуниор
Валенсия объявила в своих соцсетях об ужасном случае, который произошел во время матча против мадридского Реала.
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Во второй половине встречи у одного из посетителей стадиона произошел цереброваскулярный эпизод. Несмотря на то, что болельщика эвакуировали каретой скорой помощи в клиническую больницу, расположенную в нескольких метрах от стадиона, врачи не смогли спасти жизнь фаната.
Клуб выразил соболезнования всей семье в официальном заявлении.
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