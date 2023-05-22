Валенсия объявила в своих соцсетях об ужасном случае, который произошел во время матча против мадридского Реала.

Винисиус провоцировал болельщиков Валенсии – видео неприятного жеста бразильца

Во второй половине встречи у одного из посетителей стадиона произошел цереброваскулярный эпизод. Несмотря на то, что болельщика эвакуировали каретой скорой помощи в клиническую больницу, расположенную в нескольких метрах от стадиона, врачи не смогли спасти жизнь фаната.

Клуб выразил соболезнования всей семье в официальном заявлении.

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