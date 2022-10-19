Он считает, что после того как ПСЖ раскрыл его личность, его жизнь превратилась в ад.

Во вторник, 18 октября болельщик Ренна, которому нападающий ПСЖ Неймар дал пощечину в 2019 году, подал на бразильца в суд. Об этом информирует L'Équipe.

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Подать в суд болельщик Ренна решил после расследования Mediapart, в котором утверждалось, что ПСЖ "заказал" его для травли в социальных сетях.

Согласно расследованию Mediapart, в период с 2018 по 2020 год ПСЖ поручил коммуникационному агентству Digital Big Brother создать поддельные аккаунты в Twitter для проведения враждебных кампаний против недоброжелателей парижского клуба.

В 2019 году после финала Кубка Франции, в котором Ренн одолел ПСЖ в серии пенальти, Неймар сорвался на одном из болельщиков соперника и дал ему пощечину. После того как информация о личности этого болельщика стала достоянием общественности, он получил много угроз в свой адрес. Помимо этого клиентура ресторана, в котором он работал, существенно сократилась.

Личность этого болельщика Ренна раскрыл Твиттер-аккаунт Paname Squad, и Mediapart называет его основной учётной записью, замешанной в травле.

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