Греческая журналистка Аргиро Джаннудаки создала серию подкастов SportsPodcast, в которых она сочетает цифры и истории из мира спорта с темами, связанными с политикой, обществом и наукой.

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В последних эпизодах программы Агриро рассказывает о насилии болельщиков на футбольных матчах и как оно связано с токсичной маскулинностью. В частности, в последнем выпуске сериала говорится об изнасиловании фаната Олимпиакоса болельщиком ПАОКа 30 лет назад. Тогда 17-летний Яннис подвергся сексуальному насилию со стороны 16-летнего парня из-за победы его команды.

"Признание Янниса завершает дискуссию о стадионных скандированиях и о том, насколько они пропагандируют культуру изнасилований, которая в своих крайних формах проявляется в сексуальном насилии как месть фанов. Учитывая расхождение мнений и значительно заниженную информацию об инцидентах, я буду избегать каких-либо выводов. Я просто надеясь на две вещи.

Одна из них заключается в том, что все это должно стать поводом для серьезной дискуссии о том, ли токсичная маскулинность, которая начинается, в том числе на поле, пронизывает поколения, заражая общества, создавая неуверенных мужчин, которые выражают женоненавистнические, сексистские и расистские взгляды, чтобы скрыть комплексы, созданные веками.

Второе – чтобы такой кошмарный опыт перестал быть табу для жертв и чтобы они высказались, потому что это, с одной стороны, шаг к заживлению раны, а с другой – к наказанию виновных. Это, конечно, требует, чтобы полиция и судебные органы, особенно в нашей стране, получили подготовку, чтобы они могли прекратить повторное травмирование жертв", – подытожила журналистка.

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